La ricostruzione della scuola Il Girasole potrebbe essere finanziata interamente dalla struttura commissariale

Per la ricostruzione del Girasole di Faenza potrebbero arrivare fondi direttamente dalla struttura commissariale. Durante la sua visita a Faenza il settembre scorso, il Generale Figliuolo rimase estremamente colpito dalle condizioni della scuola materna, completamente distrutta durante l’alluvione di maggio, e promise di verificare se fosse possibile un sostegno. Ora la promessa potrebbe concretizzarsi. Per la ricostruzione del Girasole il Comune ha ipotizzato un progetto intorno ai 3 milioni di euro e due anni di lavoro. Si tratta di 900 metri quadri di struttura, ai quali va aggiunto il grande giardino. Un centinaio i bambini iscritti, dai 3 ai 5 anni, trasferiti alla scuola primaria Tolosano per continuare a garantire il servizio.