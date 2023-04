La provincia di Ravenna dedica il mese di maggio all’Europa

Sarà un maggio all’insegna dell’Europa in provincia di Ravenna. Tante le iniziative nei singoli comuni per celebrare la festa dell’Unione Europea.

La prima parte del mese sarà dedicata in gran parte ai giovani, con incontri, progetti, la presentazione delle offerte Erasmus, la corsa delle Vetture a Pedali.

Nella giornata dell’Europa, il 9 maggio, a Palazzo Rasponi dalle teste a Ravenna tornerà interamente in presenza l’annuale giornata di simulazione del Parlamento europeo e del meccanismo decisionale dell’UE, con oltre 100 ragazzi e ragazze dell’ITC Ginanni, dei Licei Nervi-Severini, Alighieri e Oriani, dell’ENGIM e del Gymnasium am Kaiserdom di Speyer. Al liceo Linguistico ISS Tonico Guerra di Cervia si terrà un incontro online con il Liceo di Aalen (Germania), mentre alla biblioteca comunale di Russi, dalle 18.30, si parlerà di competenze e di talenti con un momento musicale in chiusura. Le iniziative sul territorio prendono avvio dal precedente weekend: sabato 6 a Faenza all’Istituto tecnico professionale Bucci si presenta il progetto Erasmus+ EU RIDE insieme ai partner europei e a Cotignola dalle 14.30 fino a sera la manifestazione Gran premio VAP con equipaggi di ragazzi e ragazze di diverse città d’Italia e d’Europa.

Il 18 maggio alle 18 appuntamento a Palazzo Rasponi dalle Teste per la performance “Clima con delitto” e nei giorni successivi una serie di importanti momenti di approfondimento tecnico-politico, ma anche di socialità riguardanti la transizione ecologica e ambientale in collaborazione con “Fare i conti con l’Ambiente 2023” e “OMC Med energy conference and exhibition”.

Il 30 maggio a Cervia verrà inaugurata la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa che durerà fino a settembre e nel corso del mese di giugno proseguiranno conferenze e performance

Attraverso conferenze online e in presenza si manterrà viva l’attenzione sui confini esterni dell’Unione europea, alla politica di vicinato e all’allargamento lato Ucraina e lato Paesi balcanici. In collaborazione con POLIS Teatro Festival e l’Università di Bologna, DBC – Campus di Ravenna, quest’anno ci sarà l’opportunità di approfondire il tema dell’area balcanica, il 7 maggio, alle 16, al Teatro Rasi di Ravenna, con Annalisa Furia, Stefano Bianchini e Marco Zoppi dell’Università di Bologna e gli artisti Simon Capelle / ZONE -poème- e Ziga Divjak.