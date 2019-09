Lo scorso 12 agosto, abbiamo inviato una segnalazione ad Anas con la quale abbiamo denunciato le condizioni disastrose del cavalcavia della E45 ubicato in prossimità dello svincolo Standiana/Osteria.

Dalle segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini e accompagnate da una nutrita documentazione fotografica, risultano evidenti le pessime condizioni della struttura che presenta pilastri sgretolati dai quali fioriscono i ferri di rinforzo ormai corrosi.

Abbiamo, quindi, proceduto a segnalare tale situazione al competente dipartimento dell’Emilia-Romagna di Anas, per chiedere di procedere con solerzia alle verifiche del caso e all’esecuzione degli interventi di ripristino necessari per la messa in sicurezza del cavalcavia. Segnalazione che é stata immediatamente presa in carico da Anas.

Dalla risposta ricevuta dalla stessa Anas lo scorso 12 settembre a mezzo PEC risulta che a seguito della nostra segnalazione é stata aperta la pratica che ha portato, il 3 settembre, a dar corso ai lavori

di manutenzione straordinaria del cavalcavia della strada provinciale 101 Standiana, con durata dei lavori prevista in 120 giorni.

Purtroppo anche in questo caso, si registra l’assenza di de Pascale e della sua amministrazione che confermano la loro totale disattenzione anche nei confronti della sicurezza stradale dei Ravennati.

Già a marzo 2019, abbiamo proposto in Consiglio Comunale, l’installazione dei sensori elettronici per il monitoraggio delle condizioni strutturali di ponti e cavalcavia. Mozione che é stata votata favorevolmente dallo stesso Consiglio ma che ad oggi, nonostante il nostro pressing, non ha ancora trovato attuazione. Alla faccia della sicurezza.