È avvenuto nel palazzo comunale di Ravenna un proficuo e promettente incontro tra la neo dirigenza della Consulta del Volontariato (Morgese – Guerra – Manca – Piaia – Lolli – Titone – Tchmeni) e il Sindaco Michele De Pascale e l’Assessora Federica Moschini.

Si è parlato di Progettualità e di incontro con tutte le associazioni di volontariato del territorio in tutte le sue forme. Incontro che permetterà di aumentare il bagaglio di competenze di tutti i volontari che potranno impiegare in modo costruttivo il proprio tempo libero aiutando e supportando la comunità e il territorio; un modo per sviluppare le capacità relazionali e comportamentali , ovvero le competenze trasversali come lo spirito di squadra, di adattamento, la creatività e la capacità di risolvere i problemi.

La neo consulta tenterà di coinvolgere nel volontariato i giovani rivolgendosi con interventi mirati a studenti e scuole, perché il rafforzamento e lo sviluppo delle soft skills sono sempre più importanti anche per inserirsi nel mondo del lavoro e il modo migliore per apprenderle è quello di uscire dalla propria zona di comfort: il volontariato è un’esperienza che mette alla prova e aiuta a spingere i propri limiti un po’ più in là.

Si è infine parlato e condiviso sulla necessità di recuperare il dialogo con tutte le componenti associative e non, finalizzato a superare qualsivoglia muro divisorio e a ritrovare coesione e unità di intenti.