Un uomo di 36 anni trasportato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di lunedì a Ravenna. Il sinistro è avvenuto in via Romea Nord, all’altezza dell’ex Gasoline. Il 36enne era in sella ad uno scooter che si è andato a scontrare, per responsabilità al vaglio della Polizia Locale, con un’auto guidata da una donna.

Dopo la chiamata alla centrale operativa, sul posto sono intervenuti le squadre del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale. Dopo lo scontro fra i due veicoli, il 36enne è caduto violentemente a terra, mentre la moto è finita nel fosso. Terminate le operazioni di primo soccorso, il personale medico ha disposto per il ferito il trasferimento con il codice di massima urgenza al centro traumatologico specializzato romagnolo.