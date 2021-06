La sindaca di Conselice Paola Pula, referente per l’Ambiente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, interviene in merito all’abbandono di undici gattini avvenuto a Maiano Monti nella giornata di martedì 8 giugno.

“Come amministrazioni locali siamo consapevoli dei frequenti episodi di abbandono di gatti cuccioli nel territorio, atti da condannare in quanto non rispettosi del benessere degli animali – ha sottolineato la prima cittadina -. A questo fine stiamo attivando politiche di maggior sostegno alle attività di Enpa, ritenendo comunque indispensabile che vi sia una crescita culturale anche da parte della nostra comunità, affinché si diffonda il rispetto per gli animali e la pratica della sterilizzazione da parte dei privati per i gatti di proprietà. Serve operare con senso di responsabilità e attenzione”.