Lunedì 22 novembre alle ore 21.00, al Cinema Europa di Faenza, il Professore Walter Cavini (Università di Bologna) sarà l’ospite della seconda serata del ciclo Incontro col Filosofo, curato dall’ Associazione Filò – Il filo del pensiero, in una conferenza dal titolo «La morte è un limite». Aristotele ed Epicuro a confronto:

In un celebre passo del Tractatus (6.4311) Ludwig Wittgenstein enuncia, senza argomentare o commentare, due tesi sulla morte: (a) «[l]a morte non è un evento della vita»; (b) «[l]a morte non si vive». Nella presentazione saranno confrontate queste tesi con due analoghe massime antiche sulla morte tratte rispettivamente dall’Etica Nicomachea di Aristotele (III 9) e dall’Epistola a Menèceo di Epicuro (125.5-9 Ar.). Ciò su cui maggiormente divergono le due massime antiche dalle tesi del Tractatus è il tema della tanatofobia o paura morbosa della morte, che è capitale in Aristotele ed Epicuro, mentre è del tutto assente in Wittgenstein. Questo aspetto del problema permetterà anche di tracciare la differenza profonda che intercorre fra l’etica aristotelica della morte fondata sulla virtù del coraggio e quella epicurea fondata sull’etica del limite.

L’evento è gratuito, previo tesseramento all’Associazione Filò – Il filo del pensiero (€ 15 euro– € 10 studenti – € 5 minori). Per partecipare è richiesto il Green pass.

Walter Cavini, attualmente Professore a contratto presso l’Università di Bologna, è stato Professore associato di Filosofia antica all’Università di Bologna. Si è laureato a Firenze con Eugenio Garin e ha perfezionato i suoi studi in filosofia antica e filologia classica a Londra (University College) e a Oxford (Brasenose College). Si è occupato dello scetticismo filosofico antico e moderno e del concetto di verità nella logica antica con varie pubblicazioni, in italiano e in inglese. È stato invitato in varie università europee e americane, fra cui Oxford, Cambridge, Edimburgo, Durham, Lille III, Humboldt Berlino, UC Irvine.