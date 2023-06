L’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica a ingresso gratuito CineSpeyer, previsto per venerdì 30 giugno, sarà dedicato a tematiche ambientali.

Alle 20.30 si terrà l’inaugurazione della Stoviglioteca, un servizio del Ceas-Centro di educazione alla sostenibilità del Comune di Ravenna e di Villaggio Globale, che mette gratuitamente a disposizione di cittadini, associazioni e aziende diversi kit di stoviglie lavabili affinché si riduca l’utilizzo del monouso in occasione di feste o eventi, privati o pubblici. Alle 21, a cura di Legambiente Ravenna, verrà proiettato Trashed, il film documentario prodotto e interpretato da Jeremy Irons e diretto da Candida Brady. Un messaggio di speranza per un film allarmante sullo stato di salute del pianeta Terra, un atto d’accusa nei confronti della grande economia mondiale, ma anche un incitamento alla lotta per un mondo migliore.

Il Circolo Matelda Legambiente di Ravenna è un’associazione che opera a favore di una società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura, per un modello di sviluppo fondato sull’uso appropriato delle risorse naturali ed umane e per la difesa dei consumatori e dell’ambiente. Svolge interventi di sensibilizzazione della cittadinanza, di educazione culturale e scientifica alla conoscenza del territorio ed alla sua tutela e alla mobilità ciclabile.

Si conclude con questo appuntamento la seconda edizione della rassegna CineSpeyer, promossa da CittAttiva e Villaggio Globale, con il patrocinio del Comune di Ravenna e il contributo di Romagna Acque e Festival delle Culture. Ogni serata è stata curata da una diversa associazione operante sul territorio ravennate.