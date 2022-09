Ilona Bogus, la 16enne scomparsa per due mesi, e ritrovata lunedì sarà sentita dalla procura in questi giorni. Tante le domande a cui rispondere.

La giovane è stata affidata i servizi sociali, e non può incontrare la famiglia. Saranno proprio i servizi sociali a decidere l’incontro, per evitare ulteriori ‘conflitti’ o decisioni drastiche dell’adolescente. a notizia è stata riportata dal Corriere di Romagna.

La 16enne è scappata di casa la sera del 23 luglio dopo un litigio con la madre per l’uso del cellulare e non ha contattato la famiglia e nessun conoscente per 2 mesi, finche le Forze dell’Ordine l’hanno trovata in un regione del Nord Italia.