“𝐓𝐫𝐨𝐩𝐩𝐞 𝐧𝐮𝐛𝐢 𝐞 𝐩𝐨𝐜𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞, mi impongono, com’è mio costume, di fare una riflessione ora che siamo al giro di boa della settimana, su questa edizione della fiera. Per non ignorare i mormorii che si avvertono sotto il Pavaglione o in piazza. Per serietà, atteggiamento che un amministratore deve sempre avere, specialmente di fronte alle difficoltà.

Eravamo consapevoli che la fiera fosse una scommessa da giocare con coraggio, dalle istituzioni al sistema delle imprese, alle associazioni di categoria fino all’organizzatore Ferrara Fiere.

Dopo quattro anni di assenza, una pandemia e una congiuntura economica e sociale come questa che si traduce in aumento dei costi energetici e delle materie prime e relativo aumento dell’inflazione non è stato facile dare forma a un evento che era comunque molto atteso.

L’Agorà è il simbolo del rinnovamento che abbiamo voluto imprimere nella consapevolezza che la Fiera debba essere anche un luogo di discussione e di relazione sulle tante e complesse questioni del presente. Una formula che funziona e lo si vede dalla partecipazione alle iniziative perché si avverte la necessità di comprendere e di farlo in modo adeguato.

Nel 2022 con le nuove tecnologie che, soprattutto dalla pandemia, hanno completamente pervaso la nostra vita e con i processi di innovazione che le aziende di questo territorio conoscono e praticano bene, a mio avviso la Fiera deve proporsi con un grande elemento di forza: essere un luogo di relazione. Nei miei giri per gli stand di questi giorni ho visto aziende che usano la loro presenza per mettersi in contatto con i giovani e per invitarli a portare il curriculum. Un’idea semplice ma geniale allo stesso tempo.

Quindi non si tratta di discutere della durata, di pensare a un abbellimento o a parziali modifiche. Si tratta di ripensare in modo radicale questo appuntamento, di rifondarlo con la consapevolezza che i cambiamenti di questa epoca sono velocissimi e ci dobbiamo far trovare pronti o, addirittura, di chiudere questa esperienza per trasformarla in eventi di discussione e riflessione: un meeting dell’artigianato, dell’industria e dell’agricoltura.