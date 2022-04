Per rendere più dolce la Pasqua, in un momento per loro particolarmente difficile, Coop Alleanza 3.0 e i suoi Consigli di Zona hanno deciso di donare Uova di Pasqua ai Bambini Ucraini.

Un gesto di solidarietà per regalare un momento di gioia e un sorriso alle bimbe e bimbi Ucraini fuggiti dal tragico conflitto. L’Associazione Radio Club Mistral si è resa sin da subito disponibile per supportare questa bella iniziativa.

I volontari dell’Associazione si sono occupati di prelevare e distribuire 60 uova di Pasqua nel territorio del Comune di Ravenna. Durante la consegna i volontari sono stati accolti con gioia e sorrisi dai bambini. L’attività non è finita qui, nel corso della prossima settimana verranno distribuite altre uova in considerazione del fatto che la Pasqua Ortodossa ricadrà il 24 aprile.

#coopforucraina #coopalleanza30 #unuovounsorriso #donodipace