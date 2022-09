I consiglieri Maiardi e Padovani del gruppo “Area Liberale” hanno depositato una mozione finalizzata alla realizzazione dello spartitraffico sulla circonvallazione faentina, che sarà discussa in occasione del prossimo Consiglio Comunale in programma il 27 settembre.

“Ci preme sottolineare – riferiscono i Consiglieri – l’urgenza di tale opera, considerata anche l’opinione favorevole più volte espressa da altre forze politiche non solo di opposizione ed al proposito basti leggere le varie dichiarazioni rese anche recentemente sui mezzi d’informazione locale. Ci sembrava quindi doveroso – proseguono i Consiglieri – presentare una mozione che consenta a tutti i consiglieri di esprimere concretamente quanto dichiarato sui mezzi di stampa.

La prima divulgazione della notizia relativa alla realizzazione dello spartitraffico risale al dicembre 2017 e contemporaneamente si annunciava anche la realizzazione delle barriere antirumore, con inserimento del progetto nel relativo DUP.

Ebbene, dal 2017 ad oggi di spartitraffico e di barriere antirumore non abbiamo visto traccia e questo nonostante la sicurezza stradale sia un tema che ogni amministrazione deve ricomprendere tra le proprie priorità e che non può essere perseguita ricorrendo solo ad installazione di postazioni fisse per la rilevazione della velocità.

Siamo fiduciosi – concludono i Consiglieri – sull’approvazione della mozione e siamo pronti alla collaborazione sul testo della stessa con le forze di maggioranza”.