“Questa mattina – annuncia la Deputata Bakkali – ho depositato due interrogazioni parlamentari, una riferita al Ministero degli esteri ed una al Ministero del Lavoro. Voglio partire dai numeri e finalmente misurare gli effetti reali del provvedimento e di quanto abbiamo sentito dichiarare dal Governo Meloni e dagli esponenti politici che continuano ad attaccare Regioni e Comuni imputando loro lentezza e inadeguatezza, quando sono gli unici livelli istituzionali che, ad oggi hanno erogato risorse e dato le prime risposte concrete. Ho chiesto quindi ai Ministri competenti: quanti lavoratori abbiano fino ad ora beneficiato dell’ammortizzatore unico di cui in premessa, per quanto tempo e per quali importi medi. quante siano le imprese esportatrici, micro e piccole imprese, PMI e Mid Cap, che abbiano già ricevuto il contributo e per quali importi. Voglio innanzitutto – prosegue l’Onorevole – partire dai numeri e misurare gli effetti reali del provvedimento e di quanto abbiamo sentito dichiarare dal Governo Meloni e dagli esponenti politici che continuano ad attaccare Regioni e Comuni imputando loro lentezza e inadeguatezza, quando al contrario sono gli unici livelli istituzionali che, ad oggi hanno erogato risorse e dato le prime risposte concrete. Nessuna risorsa è arrivata invece da questo Governo dopo tre mesi dal primo alluvione e non è chiaro il quadro degli indennizzi per famiglie e imprese,oltre alle risorse necessarie per chiudere i bilanci dei Comuni che rischiano il default.

Alla luce dei numeri dovranno essere prese ulteriori e tempestive iniziative , come ad esempio quanto suggerito dal Presidente della Provincia de Pascale sull’impiego di una parte del fondo previsto per la cassa integrazione che cuba quasi un miliardo – conclude Bakkali – e che potrebbe essere un’integrazione al fondo insufficiente previsto dal Decreto e come confermato dallo stesso Commissario in visita in Regione.

Come annunciato dopo l’approvazione del Decreto, non smetteremo di incalzare questo Governo e di misurare con dati oggettivi gli effetti del decreto in favore di famiglie, sistema delle imprese e tuteleremo i territori dalle strumentalizzazioni e dalle narrazioni trionfalistiche che stonano con le difficoltà reali che vivono i territori alluvionati”.