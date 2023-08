Bellissimo record di fedeltà e di affetto per Dich Huisman di Amsterdam giunto per la prima volta a Milano Marittima nel 1984con la famiglia. Ha continuato a frequentare la località per 40 anni. E’ stato premiato dal sindaco Massimo Medri nella sala del Consiglio in residenza comunale.

Dich e Miryam Huisman si fermano allora alla pensione Adriana e da allora innamorati dell’Italia e della nostra località sono tornati prima con uno e poi con due bambini e comunque per 40 anni di seguito. Negli ultimi 20 anni sono stati clienti dello stabilimento balneare Bicio Papao, il cui gestore li ha segnalati per la pergamena di Amici di Cervia.

La coppia in questi anni ha raccontatodi Cervia agli amici e tanti di loro hanno deciso divenire in vacanza in Emilia Romagna . Lo stesso Dich ci racconta “… la regione ci ha attratto per le persone ospitali , il cibo delizioso, per non parlare del bellissimo paesaggio collinare con i suoi bei ristoranti.- Veniamo qui da 40 anni e speriamo di aggiungerne altri 20”.

Dich è padre del famoso attore Michiel Huisman attore, cantante e musicista noto al grande pubblico per interpretazioni in film famosi. Ha interpretato Ellis Jonesin “Adeline -l’eterna giovinezza”, film del 2015 diretto da Lee Toland Krieger che vede protagonista femminile Blake Lively e Daario Naharis nella quarta stagione della serie televisiva “Il Trono di Spade“