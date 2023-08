“L’Azienda USL della Romagna, comunica che negli ultimi dodici mesi l’ambito territoriale “Comune di Cervia” si è arricchito di cinque nuovi Medici di Medicina Generale titolari di convenzione: la Dott.ssa Ghetti Sabrina, la Dott.ssa Skakic Andrea, la Dott.ssa Iannaccone Franca, la Dott.ssa Forcelli Nicole e la Dott.ssa Bagnara Anna Giulia.

Si coglie l’occasione per ricordare le modalità operative per effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale: fascicolo sanitario elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); posta elettronica a sportellounico.ra@auslromagna.it

Contestualmente, si informa che a far data dal 07/08/2023 la Dott.ssa Eleonora Turci cesserà il proprio incarico presso la Casa della Comunità di Cervia e proseguirà l’attività di Medico di Medicina Generale unicamente presso l’ambulatorio di Castiglione di Ravenna in Via Vittorio Veneto 21 presso la Casa della Comunità di Castiglione. Gli assistiti che intendono confermarla o effettuare una nuova scelta del medico possono utilizzare le medesime modalità sopra indicate”.