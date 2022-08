“Nella primissima mattinata di domenica 21 agosto, i delegati di Italia Sovrana e Popolare hanno depositato le firme e la documentazione per la candidatura della lista in tutti i collegi emiliano-romagnoli, della Camera e del Senato, presso l’ufficio elettorale della Corte d’Appello di Bologna.

Nel tardo pomeriggio è arrivata la notizia tanto attesa: in Emilia Romagna, precedendo tutte le altre regioni, la lista di Italia Sovrana e Popolare è stata ammessa alle elezioni in tutti i collegi della Camera e del Senato.

Attendiamo fiduciosi l’ufficialità dell’ammissione in tutti gli altri collegi d’Italia.

Ringraziamo tutti coloro che con la loro attiva partecipazione hanno reso possibile tutto ciò.”

Matteo Rossini, Italia Sovrana e Popolare

Candidato Collegio Uninominale 8

Emilia Romagna Camera dei Deputati