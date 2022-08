“60 mila firme in 10 giorni, il 25 settembre UNIONE POPOLARE ci sarà.

La classe dirigente ha fatto di tutto per rendere quasi impossibile la presentazione delle liste a chi non è parte del solito teatrino, ma noi ci saremo!

Potere al Popolo sosterrà la lista con Rifondazione Comunista, Democrazia e Autonomia e il gruppo Manifesta, e avrà come leader a livello nazionale l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Porteremo avanti i punti politici fondamentali del salario minimo per legge ad#almeno10 euro, una reale transizione ecologica rispettosa dell’ambiente, opposizione a ogni guerra e all’aumento delle spese militari voluto dalla NATO, con gravi ripercussioni sulle spese sociali e il carovita.

E’ iniziata la corsa al così detto voto utile… l’unico voto utile è quello dato a UNIONE POPOLARE gente semplice e oneste, operai che sanno come si guadagna la pagnotta…

I candidati manfredi ai seggi della nostra circoscrizione, per la corsa in Parlamento, per il collegio plurinominale della camera sono i seguenti:

Roberto Gentilini, classe 1974, operaio metalmeccanico presso Cisa, a Faenza conosciuto per la sua attività nell’Osservatorio Meteo “Torricelli”, candidato sindaco nelle ultime amministrative;

Ilaria Cenni, classe 1968, operaia metalmeccanica presso Cisa, già candidata per le ultime regionali nella Circoscrizione di Bologna;

e candidata supplente, Carmela Dibari, classe 1969, dipendente Conad, già candidata nelle liste di potere al Popolo nelle elezioni del 2020 per Faenza.”