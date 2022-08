Tre giorni di festa al Parco Mita con la Sagra della Romagna e dell’Abruzzo

Tre giornate di festa al Parco Mita dal 26 al 28 agosto con la nona edizione della Sagra della Romagna e dell’Abruzzo. Organizzata dal Centro Sociale Casa Mita, la manifestazione punta come ogni anno ad unire le tradizioni culinarie dei due territori. Da una parte lo stand gastronomico, dall’altra i prodotti tipici in vendita all’interno di un’area riservata agli espositori. Spettacoli musicali, animazioni e gonfiabili l’intrattenimento per i bambini. E poi concerti, mostre, bonsai, esibizione dell’unità cinofila della Protezione Civile e la presentazione della nuova biblioteca del centro sociale completeranno il programma