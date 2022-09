“Smentiamo categoricamente le fughe in avanti di tutti coloro che, come la consigliera regionale Silvia Piccinini, oggi aprono al dialogo con Bonaccini, possibile prossimo segretario del Partito Democratico.

Si tratta di dichiarazioni del tutto personali distanti dalla linea politica del MoVimento 5 Stelle indicata chiaramente dal Presidente Giuseppe Conte a più riprese durante la campagna elettorale.

Oggi un dialogo o ancor meno un accordo con il Partito Democratico non è minimamente all’ordine del giorno. Siamo stati chiari sul fatto che ciò fosse del tutto impossibile con l’attuale classe dirigente PD, né può pensarsi che un semplice cambio al vertice con Bonaccini unico elemento di novità possa bastare per determinare un nuovo corso di un partito che si è dimostrato profondamente ancorato al sistema e senza alcuna voglia di cambiare il Paese.

Posizione, quest’ultima, del tutto incompatibile con le battaglie che da sempre porta avanti il MoVimento 5 Stelle e che richiedono massima convinzione e unità di intenti. Chi non è convinto di poter dare il proprio contributo e di remare insieme verso una direzione comune, ma continua ad esprimere nostalgia verso il Pd, può seguire l’esempio di altri che lo hanno già preceduto per recarsi in altri lidi politici: non ne sentiremo la mancanza”.