Anche la sede di Faenza dell’Università di Bologna partecipa alla Notte dei Ricercatori di venerdì 30 settembre. L’iniziativa che avrà luogo all’interno delle mura di Faventia Sales inizierà alle ore 18 con varie attività proposte dal Dipartimento di Chimica e di Infermieristica. La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 e coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.

Per quanto riguarda l’Università di Bologna con sede a Faenza, si parte alle 18 con il seminario di Chimica ospitato dalle aule del piano terra del Complesso. Si tratta di due incontri sul tema della Gastronomia molecolare. Il primo dal titolo “gastronomia molecolare: origine e sviluppi futuri” è tenuto da Andrea Neri e si parlerà dell’origine della materia e ciò che potrà portare nel futuro sia nel mondo della chimica che in quello culinario. Neri è un ex studente di Hervè This, chimico francese padre della gastronomia molecolare.

La seconda parte del seminario sarà tenuta dal docente del Dipartimento di Chimica Industriale, Lorenzo Soprani, il quale parlerà de “il processo di sferificazione nella preparazione dello spritz molecolare”. Il professore spiegherà e metterà in pratica il processo chimico utilizzato per formare dei cocktail tramite la creazione di piccole sfere gelificate.

Al termine del seminario, i presenti potranno gustare i cocktail creati attraverso un vero e proprio “Aperitivo Molecolare”.

Daniele Nanni, coordinatore dell’evento e professore del Dipartimento di Chimica dei Materiali, dichiara: “La chimica, a differenza di quello che pensano molti, non è qualcosa di dannoso ma entra in tutto ciò che facciamo quotidianamente. Ad esempio, nella notte dei Ricercatori, abbiamo deciso di proporre attività riguardanti la gastronomia molecolare che sta prendendo piede negli ultimi tempi sfruttando la chimica per inventare piatti estrosi ed interessanti.”

Alle ore 19, nel laboratorio al piano terra si terrà un incontro con tre professori di Infermieristica coadiuvati da tre studenti laureandi. Il gruppo, grazie all’utilizzo di manichini, mostrerà e spiegherà attivamente le procedure di sicurezza in caso di emergenza, le manovre di disostruzione pediatrica e l’utilizzo dei presidi per rilevare i parametri vitali.

“Siamo felici, ancora una volta, di ospitare un evento legato all’Università di Bologna nei nostri spazi– afferma il Presidente di Faventia Sales, Luca Cavallari -. Le iniziative proposte sono molto interessanti e per questo ringrazio i professori e i coordinatori dei dipartimenti di Chimica, Infermieristica e Logopedia, che hanno sede a Faenza e ancora una volta ci daranno spunti su idee e tematiche innovative.”