I 30 anni del Campus di Ravenna, apre i festeggiamenti l’ex studentessa Francesca Sangiorgi

Nel 1989 prese avvio il primo anno accademico di Scienze Ambientali presso l’Aula Magna della Casa Matha e da questo luogo il 13 novembre prossimo, prenderà la parola, esattamente nel trentennale dal primo insediamento dell’ateneo bolognese a Ravenna, l’ospite Francesca Sangiorgi, ex studentessa della prima coorte ad indirizzo marino nell’anno accademico 1989-90. Nel Campus di Ravenna sono oggi aperti 17 Corsi di studio per quasi 3500 studenti, di cui circa il 70% fuori sede. Il 15 novembre sarà poi la volta della cerimonia per celebrare anche il 932° anno accademico dell’Università di Bologna contemporaneamente nei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.