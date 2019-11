I motori dell’economia: come far ripartire il Paese ? Incontro con Antonio Patuelli e Stefano Domenicali

Per far ripartire il motore dell’economia italiana servono idee, progetti, spirito d’iniziativa, non ci si può limitare ad amministrare l’esistente pensando alle prossime elezioni. È stato categorico Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, ospite alla Camera di Commercio di Ravenna insieme a Stefano Domenicali, Amministratore Delegato di Lamborghini. Patuelli e Domenicali sono stati gli invitati di un primo incontro di un ciclo di appuntamenti che la Camera di Commercio ravennate dedicherà al territorio e alle imprese. “I motori dell’economia. Conversazione sulle sfide di un Paese che vuole ripartire” il titolo di questo primo incontro