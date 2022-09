Le prime parole di Bakkali (Pd) dopo l’elezione alla Camera: “Ripartire dai nostri temi”

Non è soddisfatta Ouidad Bakkali per l’elezioni in Parlamento, alla Camera, tramite il collegio plurinominale. La sconfitta all’uninominale e il risultato elettorale di domenica scorsa devono far partire una profonda riflessione all’interno del Partito Democratico. Non sono arrivati i voti che ci si aspettava e molti territori hanno preferito seguire le proposte di Giorgia Meloni e del centrodestra.