Istituto Olivetti-Callegari: oltre un milione e mezzo per riqualificare ambienti esterni ed interni

Dopo l’intervento degli anni scorsi avviato dalla provincia di Ravenna per unificare nella sede di via Umago 18 le attività dell’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Callegari” e dell’annessa Sezione per i Servizi Commerciali e Turistici “Olivetti”, continuano i lavori sull’edificio scolastico del valore complessivo di 1.670.000 euro finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020