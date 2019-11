Hera informa che domani, venerdì 29 novembre, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi, anche presso gli sportelli commerciali, in seguito a uno sciopero generale nazionale, proclamato da un’organizzazione sindacale non confederale e articolato su tutta la giornata.

Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.

Venerdì i treni potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I treni a lunga percorrenza di Trenitalia potranno subire variazioni. Italo ha predisposto tutte le misure in linea con la normativa vigente atte a tutelare l’interesse dei viaggiatori. Per i treni regionali e suburbani saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per le relazioni a maggiore traffico viaggiatori Trenitalia prevede, inoltre, l’effettuazione di ulteriori servizi.

Ma il weekend continuerà pieno di disagi per i pendolari dell’Emilia-Romagna. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, infatti, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Bologna-Ancona, i treni subiranno diverse modifiche alla circolazione. Trenitalia, per compensare al disagio, ha istituto un servizio di bus sostitutivi.

L’Azienda USL della Romagna informa tutta la cittadinanza dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto da USB Unione Sindacale di Base per l’intera giornata di venerdì 29 novembre 2019, con l’adesione di USB PI Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego.

Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi.