E’ in partenza la rassegna di eventi gratuiti organizzati dall’AUSL della Romagna in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che prevedono incontri tra operatori sanitari e cittadini per affrontare le tematiche riguardanti l’educazione alla salute e la promozione dei corretti stili di vita. E’ noto infatti che patologie come il diabete, le malattie cardiache, ictus, la maggior parte delle malattie polmonari ed alcuni tumori possono essere prevenuti migliorando i propri stili di vita. Partendo dall’idea che per proporre un cambiamento è importante conoscere ed essere informati si incontreranno i cittadini al fine di progettare insieme interventi concreti e in grado di rispondere alle esigenze dei singoli contesti.

L’iniziativa si colloca all’interno del Piano regionale della prevenzione e di una specifica programmazione dell’AUSL Romagna che vede Dipartimento di Sanità Pubblica, Distretti e Comuni collaborare per promuovere la salute coinvolgendo e raggiungendo non solo chi già è affetto da qualche patologia ma l’intera cittadinanza.

Gli incontri tematici affronteranno i seguenti temi : corretta alimentazione, con un momento teorico pratico per imparare a scegliere bene i cibi già dal momento dell’acquisto, supportati dai dietisti dell’AUSL; movimento, sensibilizzando sui benefici dell’attività fisico-motoria illustrando i vantaggi che porta in termini di salute e prevenzione della cronicità sia per le ricadute positive sulla socialità sia sull’ambiente. In questi eventi sarà presente il personale della Medicina dello Sport e sarà possibile sperimentarsi nell’esercizio. Infine, in alcuni comuni verranno affrontati il tema della sicurezza domestica e stradale sempre con la presenza di operatori qualificati di AUSL e altre Istituzioni.

La rassegna prevede degli eventi che si terranno prima dell’estate: il 27 aprile e il 12 maggio a Bagnacavallo, il 10 Maggio a Massa Lombarda il 19 Maggio a Voltana di Lugo, il 30 Maggio a Conselice e il 5 Giugno a Fusignano per proseguire poi nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre.