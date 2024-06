Incendio scoppiato alle 14.30 circa al depuratore Hera di via trieste a Marina di Ravenna. Le fiamme si sono sviluppate nel lato sud dell’impianto, al confine con il maneggio dei cavalli. A dare l’allarme è stato proprio uno degli addetti del centro sportivo.

Dal rogo si sono sprigionate subito fiamme alte e molto fumo. Sembra che all’origine del tutto, secondo alcune testimonianze, ci possa essere un guasto all’impianto pneumatico, che ha interessato i relativi quadri elettrici.

La prima squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta allo stabilimento era già per strada dopo aver affrontato un intervento minore ed è quindi riuscita a raggiungere rapidamente via Trieste. La prima autobotte è stata quindi raggiunta da un secondo mezzo. Così i pompieri sono riusciti a circoscrivere rapidamente l’incendio ed evitare conseguenze peggiori o a danno dei cavalli del maneggio