I giovanissimi pallanuotisti della squadra Under 13 del Nuoto Sub Faenza hanno conquistato il terzo posto nel Campionato regionale Emilia-Romagna Uisp di categoria: sabato scorso a Bologna si sono imposti per 10 a 9 sulla formazione Formigine/Sassuolo, che di conseguenza conclude la sua stagione ufficiale nella quarta piazza.

La prima partita giocata a Ravenna di un torneo post-campionato organizzato dalla Federnuoto regionale ha visto una formazione Under 16 mista del Nuoto Sub Faenza e della Ravenna Pallanuoto imporsi per 18 a 3 ai pari età della Polisportiva Comunale Riccione. Il torneo si concluderà alla fine di giugno.

Per quanto riguarda il nuoto in corsia, una ventina di atlete e di atleti delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi dei coach Marco Fregnani e Fabrizio Zani ha partecipato nello scorso weekend al 27° Trofeo internazionale “Italo Nicoletti” allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Ancora una volta hanno brillato Alex Gaddoni e, in campo femminile. Andrea Maltoni.

Gaddoni ha vinto nei 200 e nei 400 misti, inoltre ha ottenuto il terzo posto nei 100 farfalla, nei 200 farfalla e nei 200 stile libero, conquistando anche la qualificazione ai Campionati italiani di Categoria estivi, in programma a Roma dal 5 al 12 agosto, nei 200 stile libero che vanno ad aggiungersi ai 100 e 200 farfalla e 200 misti. A Riccione Andrea Maltoni ha messo al collo la medaglia di bronzo nei 200 dorso ed ha disputato le finali nei 200 stile libero, nei 50 dorso e nei 100 dorso; ai Campionati italiani sarà in gara nei 50 dorso. Il Trofeo “Nicoletti” ha visto anche Giada Minelli migliorare i primati personali ottenendo il quarto posto negli 800 e nei 1500 stile libero; Penelope Sangiorgi ha disputato la finale dei 200 misti piazzandosi ottava.

I nuotatori Esordienti B dell’allenatore Marco Mastrapasqua erano invece attesi dalle Finali del Campionato regionale estivo alla piscina “Campedelli” di Carpi in vasca da 25 metri, dove non sono arrivati risultati da podio per i sei finalisti: Giuseppe Lega, Emanuele Cacciari, Francesco Testa, Sophie Tassinari, Elena Coveri, Emma Alpi, i quali hanno però migliorato i primati personali. Sono da segnalare le buone prestazioni di Emma Alpi nei 200 misti (1^ tra le nate nel 2015 e 8^ in classifica generale) e nei 50 farfalla (1^ tra le 2015 e 5^ in classifica generale) e di Elena Coveri nei 200 rana (3^ tra le 2015 e 12^ in classifica generale).

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno gli Esordienti B e gli Esordienti A saranno impegnati nel 27° Meeting “Tifernum Tiberinum” a Città di Castello, gli Esordienti C a Terni nel Campionato italiano Libertas Propaganda, mentre Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi saranno in trasferta al Lido di Merano per l’8° Cool Swim Meeting.