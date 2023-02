Nella tarda mattinata è stato ufficialmente inaugurato lo spazio creato dal Comitato Spasso in Ravenna in occasione della festa degli innamorati.

Allestito già da alcuni giorni, è stato inaugurato infatti oggi l’Angolo di San Valentino, posizionato nelle vicinanze di Porta Adriana, all’incrocio fra via Barbiani e via Cavour. Un momento di incontro per i rappresentanti del Comitato Spasso in Ravenna, alla presenza anche di Igor Gallonetto, assessore del Comune di Ravenna con deleghe, tra le altre, al Verde pubblico e al Patrimonio.

L’Angolo di San Valentino è stato allestito con piante e fiori fornite dai Vivai Landi, mentre al centro dell’arco di metallo con le panchine dove sostare fa bella mostra di sé un cuore in mosaico opera di Annafietta. Qui sarà possibile per tutti gli innamorati scattarsi liberamente foto e pubblicarle sui social con il tag #spassoinravenna e @spassoinravenna oppure inviarle via mail per la loro pubblicazione sui canali del Comitato.

Nel frattempo, prosegue fino al 14 febbraio il concorso a premi “San Valentino è uno SPASSO”. Fino a martedì prossimo basterà effettuare acquisti per almeno 30,00 euro in uno dei circa 120 punti vendita affiliati al Comitato Spasso in Ravenna per partecipare ad un’estrazione a premi.

Partecipare è semplice, è sufficiente inviare una foto dello scontrino ainfo@spassoinravenna.it insieme a nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico e mail. In palio cene/pranzi e aperitivi per due persone, che saranno estratti a sorte e saranno utilizzabili, non prima del 21 febbraio, previa prenotazione nel locale scelto tra quelli aderenti.