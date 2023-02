Faventia Sales risponde a Fratelli d’Italia: “Ci aspettiamo delle proposte se c’è qualcosa che non va”

Tutto il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di Faventia Sales riunito in conferenza stampa per rispondere alle critiche di Fratelli d’Italia e del capogruppo in consiglio comunale Stefano Bertozzi. Presenti anche i consulenti legali della società. A margine infatti dell’annuncio delle nuove aule a disposizione del polo universitario, la dirigenza alla guida del complesso degli ex Salesiani ha voluto ribattere alle dichiarazioni e all’interrogazione presentata al ministero da parte del partito di centrodestra: tutto ruota attorno ai contratti che regolano i rapporti fra Faventia Sales e i privati in locazione, al regolamento condominiale e ai costi di mantenimento della società, una società per azioni. Aspetto quest’ultimo sul quale il consiglio di amministrazione non ha risposto, demandando le spiegazioni a chi ha costituito la società: il Comune di Faenza e i soci di minoranza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la diocesi di Faenza e Modigliana, Crédit Agricol. Stesso discorso per il tema legato a Terre Naldi