La Fiom Cgil Ravenna saluta con soddisfazione la sottoscrizione del contratto integrativo con Sigma4, azienda metalmeccanica di Russi che ha rilevato un’azienda in concordato, dove i lavoratori, pur dando il massimo, erano molti anni che non vedevano un ritorno economico sotto forma di premio per l’impegno profuso. La nuova proprietà, nella persona dell’ingegner Alberto Tavani, si è dimostrata da subito disponibile al riconoscimento di un premio legato all’impegno dei lavoratori.

Il contratto integrativo conferma la quattordicesima, l’aumento delle percentuali dello straordinario del contratto nazionale, istituisce un premio per obiettivi e il buono pasto. Ketty Samorì della Fiom Cgil Ravenna, congiuntamente alla Rsu rappresentata da Sergio Berti e Filip Bogojevic, si dichiara soddisfatta del lavoro svolto e delle buone relazioni sindacali consolidate. Le lavoratrici e i lavoratori dopo tanti anni potranno finalmente vedere riconosciuto l’impegno svolto durante l’attività lavorativa.