Le località turistiche di Cervia, Milano Marittima e dei Lidi Ravennati sono pronte ad accogliere, per il prossimo ponte pasquale, migliaia di turisti anche in coincidenza con l’apertura al pubblico del Parco divertimenti di Mirabilandia.

Nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, sono stati pianificati e potenziati i servizi di vigilanza e controllo del territorio, con particolare riferimento alla SS16 “Adriatica” e alle principali arterie interessate dagli incrementi dei volumi di traffico.

Al Comitato in Prefettura sono intervenuti i vertici provinciali delle Forze di Polizia, Polizia Stradale, Polizie Locali e Provinciale, Capitaneria di Porto, 118 e i Sindaci e rappresentanti dei Comuni di Ravenna, Cervia e delle Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina.

“Ho chiesto ai vertici delle Forze dell’Ordine e ai Sindaci – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna – il massimo sforzo operativo per assicurare idonei presidi delle aree maggiormente critiche, soprattutto nei periodi di intenso traffico, a partire dal prossimo ponte pasquale e dei successivi del 25 aprile e 1° maggio, in coincidenza dell’apertura della stagione turistica della riviera che richiamerà un notevole afflusso di turisti”.

Un’apposita Direttiva sarà inviata alle Forze dell’Ordine e agli Enti proprietari delle strade, a partire dai Comuni, nella quale, con riferimento agli inevitabili disagi causati alla circolazione dalla cantierizzazione dei lavori di potenziamento della SS16 “Adriatica” e degli imminenti lavori di manutenzione che interesseranno il Ponte Mobile sul Canale Candiano, si renderà necessario incrementare i servizi di vigilanza e controllo sulle arterie interessate dai previsti maggiori volumi di traffico.

E’ stata anche messa a punto una pianificazione dinamica ad hoc per la viabilità alternativa definita nel Comitato Operativo per la Viabilità, di concerto con la Polizia Stradale e le Polizie locali di Ravenna e Cervia.

Saranno predisposti, a cura della Società Autostrade, pannelli a messaggio variabile ed un’adeguata segnaletica per regolare, lungo la viabilità alternativa il flusso veicolare in direzione Mirabilandia, Lidi Sud Ravennati e Cervia, per le uscite consigliate ai caselli di Forlì, Cesena Nord e Cesena Sud.

Al fine di intercettare l’utenza “a monte” del restringimento causato dai lavori sulla SS16 “Adriatica”, Provincia, Comuni ed Anas predisporranno adeguata segnaletica per indirizzare gli automobilisti diretti a Mirabilandia, Lidi Ravennati e Cervia, lungo la viabilità alternativa consigliata.

Sono stati inoltre previsti, in occasione dei lavori di manutenzione del Ponte Mobile sul canale Candiano, due percorsi alternativi, uno per i veicoli pesanti provenienti dalla A/14 Dir e dalla SS309 “Romea” e uno per i veicoli leggeri, provenienti dalle stesse arterie, in modo tale da mitigare il rischio di incolonnamenti e disagi.

“In ogni caso – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – la situazione sarà costantemente monitorata dal Comitato Operativo per la Viabilità e, laddove necessario, saranno operate le opportune integrazioni e modifiche alla viabilità alternativa”.

Il potenziamento dei servizi di controllo da parte di pattuglie interforze di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali, riguarderà anche una mirata attività di prevenzione dei reati di microcriminalità, in particolare dei furti, nelle località di maggiore attrazione turistica come Milano Marittima e Cervia.