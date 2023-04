Nei giorni scorsi si è svolta una riunione della lista civica Insieme per Lugo per nominare il nuovo coordinatore della lista che si occuperà dei rapporti con le altre forze politiche e civiche anche in vista delle alleanze per le elezioni amministrative del 2024.

La persona unanimemente identificata per ricoprire tale ruolo è Stefano Scardovi, attuale capogruppo in Consiglio Comunale e nel Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per l’impegno costantemente profuso nell’attività amministrativa e a favore dell’unità del gruppo.

“Ringrazio di cuore le amiche e gli amici che da oltre 4 anni stanno portando avanti questa realtà e che ora hanno riposto la loro piena fiducia in me.” – dichiara il nuovo coordinatore Stefano Scardovi – “Voglio riservare un ringraziamento particolare ad Alessandra Morici che, come capolista alle scorse elezioni, si è fino ad ora occupata di questa attività.”

Inizieranno ora i confronti con i cittadini, i portatori di interesse e le forze politiche – a partire da quelle che fanno parte della coalizione – per definire alcuni punti programmatici per la costruzione di una coalizione forte e coesa che abbia come uno scopo il bene di Lugo e della sua comunità.

Insieme per Lugo è una lista civica nata nel 2019 a sostegno della conferma di Davide Ranalli quale sindaco di Lugo. I suoi componenti provengono da diverse esperienze personali, sociali, lavorative ed associative e da subito è stata caratterizzata dalla volontà di scrivere un programma, condiviso con le altre forze della coalizione, chiaro ed ambizioso. E’ attualmente rappresentata in Giunta, in Consiglio Comunale e nel Consiglio dell’Unione nonché in 6 consulte di decentramento.

Stefano Scardovi è lughese dalla nascita, sposato e con 10 figli, imprenditore. La passione per il bene comune lo accompagna da tempo (nella prima metà degli anni ‘90 in Consulta a Lugo Centro poi a lungo in Consiglio d’Istituto) e si è fatto più incisivo con l’elezione in Consiglio Comunale che lo ha visto sempre presente.