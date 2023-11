Quando riempiamo il nostro carrello della spesa pensiamo anche a coloro che un carrello non se lo possono permettere. Il Rotary Club da sempre è vicino, nell’ambito dei suoi numerosi service, ai bisogni più urgenti della collettività. Tra questi, l’insufficienza alimentare è ritenuta prioritaria, così come prioritarie sono le iniziative volte a dare sostegno a tante famiglie bisognose di aiuto perché in stato di difficoltà economica.

In occasione della Giornata della Colletta Alimentare dello scorso 18 novembre, il Rotary Club Faenza ha rinnovato il proprio impegno a supporto di questa iniziativa, che da tempo ha raggiunto un respiro nazionale. Presso il centro Conad La Filanda, grazie all’impegno di oltre 30 soci per 95 ore di volontariato, il RC Faenza ha raccolto circa 2.600 kg di prodotti alimentari non deperibili che, grazie alla generosità di tanti cittadini, sono stati donati al Banco Alimentare.

Si è trattato di un piccolo sforzo, ma che nel contesto faentino complessivo (quasi 17.000 kg di prodotti raccolti da parte delle diverse associazioni coinvolte) si è trasformato in un grande risultato e in un segno tangibile che il nostro territorio, pur duramente colpito da eventi negativi, non perde di vista la solidarietà.