A partire da mercoledì 22 novembre cambia la viabilità di piazza Umberto I a Sant’Agata sul Santerno, dove saranno previste anche una zona pedonale e una nuova zona a disco orario.

La misura è temporanea – dovrebbe durare circa tre mesi – ed è necessaria per consentire l’installazione in piazza di un ampio prefabbricato di Poste Italiane che va a sostituire il camper presente di fronte al municipio (inadatto alla prosecuzione delle attività nei mesi invernali).

Il collocamento delle poste in piazza Umberto I è dettato da molteplici necessità: il maggiore ingombro della nuova struttura avrebbe inibito la funzionalità viaria di ogni altra piazza alternativa, ma soprattutto si è voluto garantire la centralità di questo servizio.

La zona pedonale insisterà solamente in una metà della piazza, nella quale oltre al prefabbricato delle poste (che già da solo imponeva la pedonalizzazione dell’area) si è colta l’occasione di posizionare anche il bibliohub fornito dall’Associazione italiana biblioteche per la continuità del servizio bibliotecario a beneficio di bambini, adulti e scuole; in questo modo nell’altra metà della piazza resteranno garantiti l’accessibilità e i parcheggi, disciplinati da disco orario.

Anche i parcheggi di piazza Ercole I duca d’Este saranno disciplinati con il disco orario per garantire un maggiore ricambio. Resteranno immutati invece i numerosi parcheggi nelle adiacenti aree di largo Margherita di Savoia, piazza Mons. Ercole Rambelli e largo Caduti di Nassiriya.

«Abbiamo individuato la pedonalizzazione di una porzione di piazza Umberto I come la migliore soluzione temporanea per minimizzare i disagi alla popolazione, garantendo al contempo equilibrio tra la centralità di due servizi importanti e il mantenimento di parcheggi a beneficio di tutte le attività economiche del centro – ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -. Allontanare questi servizi dalla piazza centrale, oltre a spostare i disagi alla viabilità, avrebbe impoverito l’indotto e la sinergia di tutto il tessuto economico. Infine la nuova zona pedonale, anche se temporanea, darà la possibilità di sperimentare un nuovo spazio di relazione al centro del paese».