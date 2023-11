Sono oltre cento i cittadini che nella mattinata di sabato 18 novembre hanno partecipato allo screening gratuito della glicemia, in piazza Gramsci ad Alfonsine.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Alfonsine, è stata offerta da Lions club di Bagnacavallo nell’ambito della giornata mondiale del diabete, in collaborazione con la Pubblica assistenza e la Casa della salute di Alfonsine (Ausl Romagna).

«L’alta partecipazione è il più bel riconoscimento per questo tipo di iniziative, poiché significa che quanto pensato ha risposto in modo concreto a una necessità di tanti cittadini – ha dichiarato Angelo Antonellini, assessore alla Sanità -. Nella salute la prevenzione è fondamentale e può fare la differenza, per questo è importante continuare sulla strada dell’informazione e della divulgazione».