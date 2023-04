È dedicato al pianoforte il prossimo appuntamento della stagione Ravenna Musica dell’Associazione Angelo Mariani, in programma martedì 11 aprile 2023 al Teatro Alighieri con inizio alle ore 21. A prendere posto al pianoforte sarà il bulgaro pluripremiato Emanuil Ivanov.

Ivanov, classe 1998, ha attirato l’attenzione internazionale con la vittoria nel 2019 del primo premio al Concorso pianistico Ferruccio Busoni, che gli ha procurato concerti in alcune delle sale più prestigiose d’Europa, tra cui il Teatro alla Scala di Milano e l’Herculessaal di Monaco. Successivamente si è esibito in recital in molti paesi del mondo come Giappone, Francia, Germania, Austria, Cipro, Sud Africa, Regno Unito e Polonia. Accanto al Busoni, il pianista ha vinto altri concorsi come “Alessandro Casagrande”, “Scriabin-Rachmaninoff”, “Liszt-Bartok”, “Young virtuosos” e “Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti”. È stato inoltre insignito della lira di cristallo onoraria e del premio Young Musician of the Year, premi tra i più prestigiosi in Bulgaria. A Ravenna Ivanov renderà omaggio a Sergej Rachmaninov nel 150° della nascita, aprendo la serata con 3 Notturni.

Anche il resto del concerto è dedicato al grande compositore e pianista russo in quanto ripercorre il programma che l’artista eseguì nel suo esame di diploma di pianoforte al Conservatorio di Mosca.

Dimostrando una grandissima abilità al pianoforte, Rachmaninov presentò due composizioni – che Ivanov eseguirà martedì sera – la celebre Sonata n. 2 op. 35 di Chopin e la Sonata n. 21op. 53 “Waldstein” di Beethoven.