Grazie alla generosità dei ravennati, anche quest’anno ‘Lo Sportello del sorriso’ di via Grado 30, a cura dell’Associazione di Volontariato ‘Il Terzo Mondo ODV’, è riuscita attraverso la consegna gratuita delle uova di Pasqua, a regalare un sorriso alle famiglie indigenti che frequentano il centro d’ascolto.

Per la gioia dei bambini e la soddisfazione dei genitori, 166 bambini meno fortunati hanno ciascuno ritirato un uovo di Pasqua. La distribuzione è durata 3 giorni (mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30).

“Ringrazio le volontarie Maelle Gladis Nambou e Stephanie Tchameni per il sacrificio impiegato al fin di assicurare lo svolgimento di questa iniziativa” dichiara il presidente dell’associazione Charles Tchameni Tchienga.

“Augurando una buona Pasqua a tutti” Tchameni conclude ringraziando particolarmente “il Centro sociale per gli anziani ‘La Quercia’, il gruppo Azione Verde – Opera Don Bonifacio ‘sede di Ravenna ‘ ed i singoli cittadini. Senza le loro preziose donazioni lo Sportello del Sorriso non avrebbe potuto regalare anche quest’anno il sorriso a questi bambini durante le festività pasquali in corso”.