Gelate: ancora una notte difficile per l’agricoltura ravennate

Ancora una notte difficile nei campi in provincia di Ravenna. Temperature ampiamente sotto lo zero anche nella notte fra venerdì e sabato. Colpite duramente soprattutto le colline del faentino, le zone di Bagnacavallo e Cotignola.

Ventoloni accesi, focolari fra i filari e sistemi antibrina hanno limitato i danni, ma non ovunque è stato possibile. Le gelate di questi giorni hanno colpito in un periodo purtroppo delicato per l’agricoltura.