Il Comune non fermerà la bretella di Porto Fuori

Il Comune di Ravenna non farà marcia indietro per il progetto della bretella di Porto Fuori, nonostante le proteste dei residenti e la raccolta firme. Il progetto della bretella è stata al centro della commissione consiliare convocata venerdì pomeriggio, dove è stato ripercorsa tutta la storia della nuova strada, pensata inizialmente come una circonvallazione. Non sarà l’unico dibattito pubblico. Sicuramente il tema sarà affrontato in consiglio comunale, ma non è detto che prima non venga ulteriormente approfondito in commissione.

Il procedimento, di quella che all’epoca era stata pensata come una circonvallazione, è partito nel primo decennio del nuovo millennio, quasi 20 anni fa.