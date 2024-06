Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci di IF Imola Faenza Tourism Company ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio dell’anno 2023, da cui, nonostante l’impatto dell’alluvione e delle frane che nel mese di maggio hanno colpito duramente il territorio, sono arrivati segnali di solidità della società e del sistema di accoglienza e promozione turistica dell’area imolese e faentina.

Un fatturato sopra il milione malgrado l’alluvione

Il 2023 si è chiuso comunque con un fatturato di 1 milione 57 mila euro. Per il secondo anno consecutivo la società ha superato il milione di euro (e ci sono attualmente tutte le premesse per ottenere il medesimo risultato anche nel 2024); in ogni caso, nella media di fatturato dell’ultimo triennio IF supera il milione di fatturato, ottemperando in questo modo al requisito imposto dalla legge Madia.

Un ruolo sempre più significativo hanno assunto i ricavi derivanti dai servizi e dalle attività legate all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, passati dai 57 mila euro del primo bilancio della società, ai 331 mila euro dello scorso anno. E questo nonostante la cancellazione di due appuntamenti clou dell’anno. I tour, organizzati in autodromo grazie al supporto di Formula Imola, sono sempre stati sold out, con circa 3mila persone coinvolte in visite guidate e in experience legate all’autodromo, di cui il 68% stranieri.

Nonostante con l’alluvione di maggio siano venute a mancare infrastrutture molto importanti per l’offerta turistica legata all’outdoor del territorio – in primis la Ciclovia del Santerno su cui erano stati fatti investimenti in termini di promozione – non è mancata l’organizzazione di eventi come il CYCLE SUMMIT, escursioni ed iniziative a tema ricompresi nella campagna “𝑰𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒊𝒈𝒍𝒊𝒐𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒆̀ 𝒗𝒊𝒗𝒆𝒓𝒍𝒐!”.

IF ha mantenuto il suo ruolo centrale nell’area accoglienza grazie al presidio del territorio con 5 info point turistici e oltre 194.000 visitatori accolti; a questi si aggiunge la gestione di welcome desk in occasione di eventi di portata nazionale e internazionale.

Le principali attività svolte nel 2023

“La società ha agito in maniera proattiva adattando la propria proposta alle mutate condizioni.

Sono proseguite le gestioni dell’Hub Turistico Autodromo, dello Iat di Riolo Terme, del complesso del Cardello di Casola Valsenio, della postazione presso il punto informativo eXtraBO in piazza del Nettuno a Bologna, degli ’info point presso Castel Guelfo Outlet, Centro Visite Casa del Fiume e Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola di Tossignano.

Sono state numerose le occasioni di incontro con il travel trade (agenzie di viaggio e tour operator) con la partecipazione a 18 tra le principali fiere e workshop di settore (BIT Milano, F.RE.E Monaco di Baviera, BMT Napoli, SALON MONDIAL DU TOURISME Parigi, TTG Rimini, ITWEB BY COMITEL, BTI Bologna, Good Italy, BITESP Venezia).

Una particolare attenzione è stata posta sull’attività social, in particolare nei giorni e nei mesi successivi all’alluvione, fornendo attraverso questi canali le indicazioni sull’accessibilità dei territori e per promuovere le iniziative e gli operatori in fase di ripartenza.

Ha avuto un soddisfacente riscontro il progetto Terre&Motori, che il Consorzio Ami ha affidato a IF per cercare di promuovere i migliori abbinamenti tra i grandi eventi motoristici e le eccellenze dell’enogastronomia locale. Sempre per valorizzare i prodotti tipici del territorio e l’alta gastronomia ad essi collegata, dopo una pausa di alcuni anni, è stata riproposta la rassegna “Il Piatto Verde” in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Riolo Terme”.

Sempre nel 2023, a novembre, è stata avviata l’ospitalità legata ai matrimoni, che ha trasformato a tutti gli effetti la Sala Senna in una sede di stato civile. Questo consente di sviluppare un vero e proprio pacchetto wedding, proponendo una serie di attività extra da abbinare alla cerimonia (parata in pista, foto sul podio, sessioni di simulatori per sposi e ospiti, bomboniere personalizzate a tema Autodromo, ricevimento negli spazi dell’hub, etc.). Un prossimo matrimonio in autodromo è previsto sabato 29 giugno.

Il 2024 e la programmazione triennale

I primi tre mesi del 2024 hanno registrato un trend molto positivo rispetto ai mesi analoghi del 2023, sia in termini di movimentazione turistica, sia per quanto concerne il fatturato, mostrando ulteriori opportunità di crescita.

“Tra gli obiettivi di medio periodo rimane fondamentale proseguire nello sviluppo e nella commercializzazione del prodotto outdoor, confidando che nel prossimo biennio saranno ripristinate tutte le infrastrutture danneggiate dagli eventi del maggio scorso.

A seguito del forte appeal generato dall’Autodromo si intende consolidare sempre più la messa in rete di ruoli e funzioni con Formula Imola. In questo modo si potrebbe pianificare in sinergia l’ampliamento dell’offerta, la realizzazione di azioni sempre più incisive e ottimizzare le risorse.

A tal proposito è partita proprio nei primi mesi del 2024 la collaborazione con una figura professionale di rilevanza – Michela Fabbri – con lo scopo di sviluppare relazioni e promuovere il territorio e con un’attenzione particolare all’offerta commerciale a tema motorsport e alla creazione di sinergie anche con le grandi aziende del settore.

Infine, rimane fondamentale la gestione degli uffici per l’accoglienza, a fronte della riforma regionale del sistema di informazione turistica che ha innalzato gli standard qualitativi prevedendo la costituzione di hub turistici e richiedendo lo svolgimento di attività di agenzia viaggi, per cui IF si è attrezzata per tempo. Ciò consente di integrare la gestione della filiera turistica a livello locale e di coordinare tutte le attività di promo-commercializzazione rendendole coerenti alle linee guida di sviluppo turistico territoriale e regionale”.

“L’impegno verso l’innovazione, la qualità dell’offerta turistica e la soddisfazione dei visitatori rimangono al centro della missione di IF – Tourism Company, unitamente al confronto con tutti i Soci, gli enti e gli operatori del territorio, nella certezza di poter affrontare le prossime sfide e confermare, così, la validità del percorso strategico intrapreso negli ultimi anni” spiega la direttrice Marcella Pradella.

“La società ha raggiunto un eccellente livello di operatività e di solidità che sono il risultato del lavoro fatto in questi anni, in collaborazione coi Comuni e con il coinvolgimento dei Soci” commenta il presidente Gianfranco Montanari. “Con l’inserimento di Michela Fabbri siamo convinti sarà possibile migliorare ulteriormente l’integrazione con Formula Imola e far crescere il nostro ruolo in rapporto al mondo del motorsport. La sua esperienza con il team Gresini per le due ruote e, in Formula Uno, con l’allora faentina Scuderia Toro Rosso, poi diventata Scuderia AlphaTauri, è di altissimo livello. Siamo convinti che sia la professionalità giusta per farci crescere ancora in questo ambito essenziale per IF e per l’attrattività e il turismo del nostro territorio”.