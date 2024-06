Auto esce di strada e scompare alla vista: concluse positivamente le ricerche del ferito

Auto finisce fuori strada e precipita in una scarpata, scomparendo alla vista di passanti e soccorritori. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.45 di sabato pomeriggio, in via Guiccioli, a Sant’Antonio. In quel momento in strada non transitava nessun altro veicolo. Dopo essersi schiantato contro un albero, è stato lo stesso conducente della vettura uscita di strada, un uomo di 82 anni, a chiamare i soccorsi. Solo che non ha saputo dare all’operatore del 118 la propria posizione esatta e, fra gli automobilisti transitati successivamente lungo via Guiccioli, nessuno si è reso conto di niente. Così sono iniziate le ricerche, conclusesi fortunatamente in maniera positiva. Dopo la chiamata alla centrale operativa, sono partiti alla ricerca dell’uomo i Vigili del Fuoco, i mezzi del 118 e la Polizia Locale. La vettura precipitata nella scarpata è stata ritrovata dopo diversi passaggi lungo via Guiccioli, nascosta dalla vegetazione. L’82enne è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure degli operatori del 118. In zona è stata anche fatta atterrare l’elimedica, sulla quale poi è stato trasportato il ferito. L’elicottero è poi decollato alla volta dell’ospedale Bufalini con un codice di media gravità. Alla Polizia Locale il compito di risalire alle cause dell’incidente.