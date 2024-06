I “ragazzi” del 64′ di Bagnacavallo ci hanno chiesto di pubblicare la loro festa e noi lo facciamo volentieri.

“Il 14 giugno presso Casa Conti Guidi i “ragazzi “del 64′ si sono ritrovati per una serata fantastica, erano una sessantina di persone, alcuni che erano vicini di casa e non si ritrovavano addirittura dalle medie. Abbracci a non finire con tantissimi sorrisi, allegria, chiacchiere e musica disco anni 80’ per una serata indimenticabile di ragazze e ragazzi nati nello stesso anno che non si sono mai persi o che hanno saputo, ancora una volta, ritrovarsi con tanto di cartellino di riconoscimento.”