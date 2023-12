Il commissario Francesco Paolo Figliuolo in visita in Bassa Romagna per un incontro con i sindaci dei Comuni alluvionati, la Provincia di Ravenna e la Regione Emilia-Romagna. Una visita che ha toccato Conselice, Sant’Agata sul Santerno, Lugo e Bagnacavallo, dove al commissario è stata consegnata la petizione per chiedere un nuovo ponte sul Lamone, per la ferrovia, che crei meno rischi in caso di nuove piene