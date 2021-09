Questa mattina qualche buontempone ha appeso uno striscione nelle vicinanze dell’Autorità Portuale con la scritta “Svegna in tla Berkan” nelle vicinanze della curva nota per una vecchia scritta “Svegna in tla muraia”. Qualcuno ha voluto mettere un po’ di ironia sulla difficile rimozione della carcassa della Berkan.