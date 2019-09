Il 28 e 29 settembre Faenza punto di riferimento per il gioco da tavolo, torna Faenza Ludens

Il 28 e il 29 settembre Faenza torna ad essere punto di riferimento per il gioco: torna infatti Faenza Ludens, il weekend dedicato al gioco in società, come atto d’incontro, relazione culturale e momento di crescita. La manifestazione si terrà anche quest’anno al Palazzo delle Esposizioni. Come ogni anno l’attenzione maggiore sarà data ai giochi da tavolo e ai giochi di ruolo, nucleo centrale del comitato di associazioni ludiche che danno vita al Faenza Ludens, con l’organizzazione di tornei e la possibilità di giocare gratuitamente per ogni singolo visitatore. Poi spazio a mostre, esibizioni di scherma storica e da Guerre Stellari, la grande esposizione di Lego, quest’anno accompagnata da workshop, cosplay e tante novità come Subbuteo, arcade games e uno spazio dedicato ai piccolissimi