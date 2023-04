Il 12 maggio inaugura il nuovo riallestimento della collezione di mosaico del Mar

Inaugurerà il 12 maggio il nuovo allestimento del Mar di Ravenna dedicato al mosaico contemporaneo. L’esposizione sarà organizzata al piano terra del museo in un’ottica di rilancio e valorizzazione della collezione. Sarà suddivisa in tre sezioni: le prime stanze ripercorreranno la grande mostra al mar di fine anni Cinquanta, una seconda parte sarà dedicata al mosaico e al design degli anni Ottanta, l’ultima ala partirà dagli anni Ottanta e arriverà ai giorni nostri e sarà completata da un touchscreen che racchiuderà le esperienze degli ultimi anni a Ravenna.

L’intervento di riallestimento rappresenta anche un’occasione per ristudiare il museo, rendendolo più accessibile e impostando una nuova strategia rivolta ai giovani.