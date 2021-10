“I vaccini uccidono”: scritte No Vax davanti alla farmacia di Classe

Continuano gli atti vandalici da parte dei gruppi No Vax: durante la scorsa notte infatti alcune scritte sono state realizzate con una bomboletta spray di fronte alla farmacia di Classe del Dottor Dal Re Domenico, presidente tra l’altro dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Ravenna. Le scritte, che recitano “I vaccini uccidono” e “Farmacia nazista”, portano la firma del movimento No Vax “V_V Forza di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani” e sono analoghe a quelle comparse nelle ultime ore davanti all’istituto Alberghiero di Cervia e alla farmacia di Coccolia. I Carabinieri sono ora al lavoro per rintracciare i colpevoli attraverso le telecamere di sorveglianza della farmacia.