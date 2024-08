I porti del Nord Adriatico sempre più in difficoltà per la crisi del Mar Rosso

La crisi del canale di Suez sta mettendo sempre più in difficoltà i porti del Nord Adriatico, compreso lo scalo di Ravenna, a vantaggio delle mete spagnole, del Nord Europa e americane. I presidenti degli scali di Trieste, Venezia, Ravenna, Capodistria e Fiume hanno così inviato una lettera alla Commissione Europea dai toni allarmati. I problemi potrebbero aumentare a causa dell’escalation del conflitto in Medio Oriente, con il coinvolgimento dell’Iran, con un ulteriore peggioramento dei livelli di sicurezza della navigazione, generando difficoltà di approvvigionamento a settori come edilizia, automotive, prodotti chimici e macchinari