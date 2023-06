I grandi autori del fumetto contemporaneo in mostra al Mar di Ravenna. Inaugura giovedì 15 giugno la mostra Love Comics, uno degli eventi principali della seconda edizione del festival organizzato in città fino al 18 giugno da Coconino Press. In esposizione le tavole di Andrea Pazienza, Kazuo Kamimura, Manuele Fior, Paolo Bacillieri e un omaggio a Tuono Pettinato, nel secondo anniversario della morte dell’autore. Un’ala del museo è poi riservata agli esordienti scoperti e lanciati da Coconino Press. La mostra rimarrà allestita fino al 30 luglio.

Accanto alle esposizioni, nel weekend del 15-18 giugno il MAR e altri spazi di Ravenna sono teatro di un ricco programma di eventi. Il calendario prevede tra l’altro:

– uno speciale omaggio ad Andrea Pazienza nel trentacinquesimo anniversario della morte con il reading Gli ultimi giorni di Pompeo dello scrittore, cantante e musicista Emidio Clementi, leader dei Massimo Volume (venerdì 16 giugno);

– un incontro – dibattito per ricordare Tuono Pettinato, il geniale e amatissimo fumettista scomparso due anni fa (giovedì 15 giugno);

– vari incontri con autrici e autori che presentano i loro romanzi a fumetti: tra questi Paolo Bacilieri, Manuele Fior, Alice Milani con il nuovo graphic novel Sofia Kovalevskaja sulla vita della celebre matematica e paladina dei diritti delle donne, e altri ancora;

– la proiezione del film “gotico italiano” Pantafa (produzione Fandango-Rai Cinema, diretto da Emanuele Scaringi e interpretato da Kasia Smutniak) che ha ispirato il graphic novel Malanotte di Marco Taddei e La Came (domenica 18 giugno).

E come l’anno scorso, non manca un “Krazy Party” serale sulla spiaggia dell’Hana Bi di Marina di Ravenna, in programma sabato 17 giugno con fumetti, musica dal vivo, dj set e performance di live painting dei disegnatori di casa Coconino Press.

Orari mostra:

da martedì a sabato: 9.00-18.00 domenica e festivi: 10.00-18.00 lunedì chiuso a biglietteria chiude un’ora prima

Aperture speciali giovedì 15 e venerdì 16 giugno apertura della mostra LOVE COMICS e della collezione dei mosaici contemporanei fino alle ore 24.00 sabato 17 e domenica 18 giugno apertura della mostra LOVE COMICS e della collezione dei mosaici contemporanei fino alle ore 23.00